Погиб известный актер киевского театра: он ушел на войну в апреле

Военнослужащий воевал на одном из самых сложных направлений

Во время боев за Украину погиб артист-вокалист Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" Александр Сердюк. Мужчине был всего 41 год.

Об этом сообщил глава Гребенковского городского совета Виталий Колисниченко в Facebook. После этого информацию подтвердили в Министерстве культуры и информполитики.

По словам Колисниченко, Сердюк родился 3 ноября 1982 года в Чорнобаевском районе (Черкасская область), однако в Гребинке он проходил обучение. В 2004 году он окончил Киевский национальный университет культуры и искусства, после чего пел в "Берегине".

В ряды ВСУ он мобилизировался в конце апреля 2024 года, после чего попал на одно из самых сложных направлений. Там он получил ранение, но вновь вернулся на фронт.

"В памяти всех останется добрым, порядочным, талантливым, искренним и честным человеком, любящим и заботливым сыном, верным товарищем, всегда спешащим на помощь своим друзьям. Он любил семью, ценил дружбу и отношения с боевыми собратьями. В такие горькие минуты очень трудно найти слова поддержки для родных и близких. Невозможно залечить их горькую боль от потери родного и дорогого человека", — написал мэр Гребенки.

Александр Сердюк

Как сообщалось ранее, это не единственная потеря для украинского художественного сообщества. До этого стало известно о гибели 27-летнего актера Днепровского театра имени Шевченко Андрея Касьянова.