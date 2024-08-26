Через три месяца после выпуска на фронте погиб молодой лейтенант из Полтавщины

Михаил погиб, защищая родную страну от российского вторжения

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб молодой лейтенант, выпускник Одесской военной академии Михаил Билониг. Ему был 21 год.

Об этом сообщили в Котелевской общине Полтавской области. В воскресенье, 25 августа, воина похоронили в родном селе.

В последний путь погибшего героя провожали всем миром. На нескольких улицах поселка люди образовали живой коридор памяти и уважения.

Действие отпевания и прощания с павшим воином состоялось в Свято-Вознесенском храме и во дворе родительского дома. Похоронили воина на Святицком кладбище под звуки Гимна Украины и военного салюта.

Молодой лейтенант в 2020 году с золотой медалью окончил Котелевскую гимназию №1 им. С.А. Колпаки. Также активно участвовал в составе роя "Котелевские джуры", которые постоянно занимали призовые места во Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре "Сокол" ("Джура") на разных уровнях. Уже тогда у Михаила были отличные навыки стрелка. Также парень был неутомимым спортсменом.

С воином прощалось все общество

В последний путь героя провели родные и близкие

Для дальнейшего обучения молодой человек выбрал Одесскую военную академию. Стал курсантом факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск и морской пехоты, успешно окончил учебу в мае 2024 года в звании лейтенанта. Через несколько месяцев, 22 августа 2024 года защитник принял свой последний бой с российскими оккупантами. Михаил погиб, защищая родную страну от российского вторжения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на фронте погиб бывший тренер по физической подготовке баскетбольного клуба "Киев-Баскет", столичного "Будивельника" и женских сборных Украины Дмитрий Марховский. Он мобилизовался в сентябре прошлого года и отправился в ВСУ в статусе боевого медика.