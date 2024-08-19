Пережил оккупацию Бучи: на фронте погиб боец с Волыни

Мужчине было 28 лет

В Украине на фронте ежедневно гибнут бойцы, мужественно защищающие независимость государства. Не обошло трагическое известие и Волынь, ведь погиб старший солдат Роман Литвин.

Об этом говорится на платформе "Мемориал". Отмечается, что боец с позывным "Двадцать четыре" вместе с семьей пережил оккупацию Бучи в 2022 году.

Мужчина погиб на фронте 1 марта 2024 года в селе Новомихайловка Донецкой области. В результате взрыва 28-летний боец получил сквозное ранение грудной клетки от осколков.

Роман Литвин

Литвин родился в селе Боровичи Волынской области. Отучился 11 лет в школе и отправился на военную службу. На защиту Украины он стал в апреле 2022 года, присоединившись к составу 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Занимал должность наводчика. Имеет медаль "Участник боевых действий".

"Мой муж был патриотом нашего государства, все время стоял на его защите, жил военным делом. Он был очень хорошим человеком, так хотел жить и воспитывать сына… Всегда шел до конца", – рассказала Наталья Литвин.

У Романа остались мама, жена и сын.

Напомним, что Украина потеряла профессионального летчика. Александр Мигуля пошел в авиацию, воплощая мечту деда, но погиб в возрасте 27 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в бою погибли сразу два украинца, которые разделяли одно имя и фамилию.