Пережив окупацію Бучі: на фронті загинув боєць з Волині

Чоловіку було 28 років

В Україні на фронті щодня гинуть бійці, мужньо захищаючи незалежність держави. Не оминула трагічна звістка і Волинь, адже загинув старший солдат Роман Літвін.

Про це йдеться на платформі "Меморіал". Зазначається, що боєць з позивним "двадцять чотири" разом із родиною пережив окупацію Бучі у 2022 році.

Чоловік загинув на фронті 1 березня 2024 року в селі Новомихайлівка Донецької області. Внаслідок вибуху 28-річний боєць отримав наскрізне поранення грудної клітки від осколків.

Роман Літвін

Літвін народився в селі Боровичі Волинської області. Відучився 11 років у школі та пішов на військову службу. На захист України він став у квітні 2022, долучившись до складу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обіймав посаду навідника. Має медаль "Учасник бойових дій".

"Мій чоловік був патріотом нашої держави, увесь час стояв на її захисті, жив військовою справою. Він був дуже доброю людиною, так хотів жити та виховувати сина… Завжди йшов до кінця", – розповіла Наталія Літвін.

У Романа залишилися мама, дружина та син.

Нагадаємо, що Україна втратила професійного льотчика. Олександр Мигуля пішов в авіацію, втілюючи мрію діда, але загинув у віці 27 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у бою загинули одразу два українці, які розділяли одне ім'я та прізвище.