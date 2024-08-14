Україна втратила професійного льотчика: Олександр Мигуля пішов в авіацію, втілюючи мрію діда (фото, відео)

З початку вторгнення він збивав російські ракети, підтримував Сухопутні сили — загалом понад 160 бойових вильотів

Захистити Україну та дочекатися перемоги понад усе прагнув командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї 40 бригади тактичної авіації, капітан Олександр Мигуля. Проте його мрія лишилась побратимам — пілот з Мени, що на Чернігівщині загинув 12 серпня. Йому було 27 років.

В бригаді тактичної авіації Василькова написали, що "українська авіація втратила не просто льотчика, а бойового побратима, справжнього професіонала своєї справи, великого патріота, який понад усе прагнув для Батьківщини Перемоги".

Пам'ятне відео MilitaryAviation.in.UA

Олександр Мигуля з 2014 року присвятив життя авіації — в 2019 випустився з Харківського університету повітряних сил. Ще тоді розповідав, що пішов в авіацію, бо про небо мріяв його дідусь. В того не склалося, проте онук довів родинну справу до зльоту.

Капітан Олександр Мигуля

На рахунку капітана - 160 бойових вильотів з 24 лютого 2022 року

Молодому пілоту було лише 27 років

З початку повномасштабного вторгнення на рахунку Олександра — понад 160 бойових вильотів. Він збивав ракети окупанта та виконував авіаційну підтримку Сухопутних військ. Також молодий пілот бомбардував позиції ворога. Ще за життя він отримав два ордени "За мужність" 2 та 3 ступеню.

Раніше "Телеграф" розповідав про героїчного пілота, який зміг поцілити в ворожу С-400, коли його літак вже був підбитий. Через три місяці після катапультування військовий вже був на службі.