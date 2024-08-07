"Мій Титан!": Брат відомого українського музиканта загинув на фронті

Соліст гурту Schmalgauzen Владислав Михальчук повідомив про горе у родині. На фронті загинув його брат Олександр із позивним "Фенікс".

Про це пише виконавець написав у своєму Instagram. Він поділився з передплатниками останнім спільним фото із братом.

"Брате, мій титан, мій наставник, мій ти. Це остання наша з тобою фотографія. Ти був і залишишся найсильнішим воїном і найкращим прикладом великої людини, яка здійснила великі подвиги для країни. Для мене. Ти навчив мене. Я буду нести це із собою. Ми йшли поруч із тобою все життя, ти знаєш це, і я це знаю. Великий воїн. Великий брат. Смерть приходить несподівано. Але я обіцяю тобі, що твій вогонь палатиме вічно. Я обіцяю тобі, що пам'ять не згасне ніколи. Фенікси ніколи не вмирають, ти тепер вічний. З попелу постає новий вогонь. Колись ми з тобою зустрінемося, коли-небудь ми знову будемо сміятися", — написав він.

Лідер гурту Schmalgauzen розповів, що його брат Олександр був командиром танкового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У нього залишилася дружина, яка також служить у ЗСУ на посаді бойового медика.

У своєму зверненні до покійного брата Владислав сказав, що той був для нього прикладом.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув депутат із Чернівців Дмитро Сірман.