Не дожив до 60-річчя два місяці: на фронті загинув депутат з Чернівців

Він також був відом краєзнавцем

В Україні щодня гинуть захисники держави. Цього разу сумна звістка пришла на Буковину.

На фронті загинув депутат багатьох скликань Чернівецької міської ради Дмитро Сірман. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його син Олег Сірман.

Його загибель підтвердив і мер Чернівців Роман Клічук. Він зазначив, що Сірман був справжнім патріотом.

"Дмитро Онуфрійович віддавав усього себе місцевому самоврядуванню та громадській роботі, працюючи на благо Чернівців. Його відданість, активна позиція та внесок у розвиток громади залишать по собі вічний слід в історії нашого міста та в серцях його мешканців. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять", — написав міський голова.

Народний депутат з Чернівців Сергій Рудик також прокоментував його загибель. Він наголосив, що Сірман був великим українцем і великим патріотом.

Дмитро Сірман та Сергій Рудик

"Із перших днів масштабної війни він пішов добровольцем. Не користався жодною можливістю демобілізуватися. 1 жовтня мав би святкувати своє 60-ліття. У мирному житті Дмитро працював заступником міського голови Чернівців, керував міським департаментом ЖКГ, був моїм помічником у минулому скликанні. За час війни ми бачилися двічі – у Покровську й під Комишувахою. Привозив мені домашню закрутку від дружини Галі. Говорили, жартували, будували плани… Хай тобі там буде легко, друже, і приглядай за нами", – написав Рудик на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, на фронті загинув колишній міський голова Умані Олександр Цебрій. Він приєднався до ЗСУ у лютому 2022 року та служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.