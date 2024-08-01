Без батька залишилось семеро дітей: боєць з Кривого Рогу загинув у російському полоні

Після "Азовсталі" Юрій потрапив в полон

Український воїн Юрій Решта з Кривого Рогу загинув у російському полоні. Росіяни катували його, а потім, ймовірно, розстріляли.

Про це повідомляє видання "Свої.Кривий Ріг". Зазначається, що захисник пішов воювати у лютому 2022 року.

Бійцю було 47 років. Без батька залишилось семеро дітей. Дружина воїна також була в російському полоні, але її вдалось врятуватися під час одного з обмінів. Вона повідомила рідних, що Юрій живий після свого повернення. А згодом шахраї намагалися скористатися цим і телефонували родичам воїна, намагаючись вибити гроші за "голос тата". Також хотіли продати начебто його документи.

Юрій Решта

За словами колишньої дружини, Решта Юрій Георгійович перебував на "Азовсталі" напочатку війни. Після потрапив в полон, де його катували. Нещодавно рідним передали тіло вбитого з трьома кульовими пораненнями в грудях та одним – у голові.

"Потрапив у ворожий полон, де йому довелося пройти катування й знущання. На жаль, вижити у протистоянні з убивцями Юрію не вдалося. Нещодавно рідним передали його тіло", — йдеться у повідомлені місцевого пабліка.

У середу, 31 липня, у Кривому Розі попрощалися з загиблим героєм Юрієм Рештою.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув студент-магістр. Він рятував життя та витягав з пекла побратимів.