Без батька залишилось семеро дітей: боєць з Кривого Рогу загинув у російському полоні
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Після "Азовсталі" Юрій потрапив в полон
Український воїн Юрій Решта з Кривого Рогу загинув у російському полоні. Росіяни катували його, а потім, ймовірно, розстріляли.
Про це повідомляє видання "Свої.Кривий Ріг". Зазначається, що захисник пішов воювати у лютому 2022 року.
Бійцю було 47 років. Без батька залишилось семеро дітей. Дружина воїна також була в російському полоні, але її вдалось врятуватися під час одного з обмінів. Вона повідомила рідних, що Юрій живий після свого повернення. А згодом шахраї намагалися скористатися цим і телефонували родичам воїна, намагаючись вибити гроші за "голос тата". Також хотіли продати начебто його документи.
За словами колишньої дружини, Решта Юрій Георгійович перебував на "Азовсталі" напочатку війни. Після потрапив в полон, де його катували. Нещодавно рідним передали тіло вбитого з трьома кульовими пораненнями в грудях та одним – у голові.
"Потрапив у ворожий полон, де йому довелося пройти катування й знущання. На жаль, вижити у протистоянні з убивцями Юрію не вдалося. Нещодавно рідним передали його тіло", — йдеться у повідомлені місцевого пабліка.
У середу, 31 липня, у Кривому Розі попрощалися з загиблим героєм Юрієм Рештою.
Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув студент-магістр. Він рятував життя та витягав з пекла побратимів.