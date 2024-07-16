Рятував життя та витягав з пекла побратимів: на фронті загинув студент-магістр

Воїнові було 32 роки

У боях за Україну загинув студент-магістр факультету педагогіки та психології Тернопільського національного педагогічного університету Тарас Гондз. Трагедія сталася 13 липня 2024 року під час обстрілу на Донеччині.

Про це повідомляється на сторінці ВНЗ. Там зазначили, що чоловік запам’ятався доброю і світлою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу.

"Тарас був надзвичайно щирою і світлою людиною, завжди готовий підтримати, допомогти… Проклята війна веселого та безтурботного юнака перетворила на мужнього та гідного чоловіка, безстрашного та надзвичайно дисциплінованого воїна", — йдеться у повідомленні.

Ще рік тому в аудиторії рідного університету Тарас складав кваліфікаційний іспит із психології. Після оголошення результатів студенти та викладачі йому аплодували стоячи. Йому дякували за героїзм та мужність, за те, що він захищає свою Батьківщину.

"Ми знали, що захищати бакалаврську роботу на тему "Особливості психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців до ведення бойових дій" Тарасу доведеться вже з передової. Адже, попри відпустку, його терміново викликали повернутися до виконання своїх обов’язків", — розповіли в університеті.

Тарас проявив себе як справжній герой, адже на фронті він неодноразово рятував життя своїх побратимів.

"Ми не знали тоді, що востаннє його обіймаємо, просимо берегти себе і повернутися живим і здоровим... На війні Тарас багато разів рятував людські життя, витягував з пекла своїх побратимів. Ось тільки себе не зміг вберегти...", — додали у ТНПУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув громадянин Грузії, доброволець Зураб Іашвілі. Він довго боровся за життя після тяжкого поранення, але дива, на жаль, не сталося.