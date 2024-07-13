Героїчно загинув у бою: в Україні з почестями провели молодого музиканта

Бійцю було всього 28 років

В Україні щодня гинуть захисники держави, тож сумна звістка не оминула й Сумщину. У суботу,13 липня, у Шостці в останню путь провели захисника Євгенія Євтушенка.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Зазначається, що чоловік загинув на фронті біля Нью-Йорка Бахмутського району Донецької області.

Загиблому було 28 років. Євтушенко Євгеній народився 22 березня 1996 року в Шостці. Воїн навчався в міській гімназії в початкових класах, а середню освіту отримав в загальноосвітній школі № 7.

Євтушенко Євгеній

За словами знайомих, з дитинства боєць був музично обдарованим, тому по закінченню школи він вступив до Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського. Там Євтушенко успішно вивчився на акомпаніатора.

Євгеній деякий час викладав в Сумській музичній школі, проте потім переїхав до Києва.

Під час прощання близькі додали, що загиблий був добрим, щедрим та товариським, мав чудове почуття гумору, був справжньою душею компанії.

У загиблого захисника залишилися дружина Аліна, семирічний син Єгор, батько Олександр, сестра Ксенія, племінники Світлана та Роман.

Напочатку 2024 року Євгеній підписав контракт на військову службу та став на захист України. Але 10 липня герой загинув в бою.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті героїчно загинув боєць з Чортківщини. Він рятував пораненого побратима.