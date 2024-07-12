Пішов витягувати пораненого побратима: на фронті героїчно загинув боєць з Чортківщини

З повноліття хлопець залишився круглим сиротою

На фронті загинув український військовий з Чортківщини Шляхтич Костянтин. На жаль, тіло героя досі не можуть забрати з місця загибелі. Тож наразі він вважається зниклим безвісти в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Про це повідомив "Голос народу" з посиланням на військкомат. Звістка про його загибель надійшла у село Ридодуби Білобожницької громади 15 червня.

Зазначається, що Костянтину було 36 років і він з повноліття залишився круглим сиротою, ставши опікуном молодшої 11-річної сестрички Тетяни.

"Саме на таких, простих хлопцях, як він, і тримається наше військо, саме завдяки їм москальський брудний чобіт не топче нашу землю", — йдеться у статті.

Загиблого героя любили всі сільчани. Робітний, послушний, нікому ні в чому не відмовив.

Матір з маленьким Костею приїхала в село на початку 90-х, вийшовши вдруге заміж. Уже в Ридодубах народилася його молодша сестричка Тетяна. Вчителі розповіли,, що у школі він гарно вчився. Особливо добре давалася йому математика, мав чудову пам’ять.

Влітку пас худобу – і свою, і сусідську. У січні 2006-го помер вітчим, а в листопаді того ж року трагічно загинула матір.

Хлопцю тоді довелося перевестися на заочне навчання у технікумі, проте диплом все ж він отримав. Щоб заробити на хліб, Костянтин їздив на заробітки до Києва та в Польщу. Там навчився різних будівельних спеціальностей. Коли бував удома, часто допомагав по будівництву своїм односельцям.

Односельці розповідають, що він нікому ні в чому не відмовляв.

Подорослішавши і закінчивши навчання у коледжі, сестра подалася у закордонні мандри до Італії.

"Зранку 15 червня, десь о пів на дев’яту, мені зателефонувала його дружина, каже, у нас погані новини, – розповідає Тетяна. – Я одразу зрозуміла, про що йдеться".

За її словами, командир надіслав повідомлення, що Костянтин загинув як герой. Сталося це 14 червня, близько 22:30 год. Він пішов витягувати пораненого побратима з поля бою.

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