Загинув на одному із найспекотніших напрямків: у Бровари на щиті повернувся 20-річний захисник

Прощання відбудеться 8 липня

Під час боїв на одному із найспекотніших напрямків на фронті загинув молодий захисник із Броварів. Йому було лише 20 років.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у своєму Facebook. За його словами, загиблий Ярослав Плющ був командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів.

Боєць загинув 2 липня поточного року в районі села Іванівське, що неподалік Бахмута та Часового Яру.

"Щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Олеговича… Вічна та світла пам’ять Герою-захиснику!", — написав Сапожко.

Зазначається, що прощання з бійцем відбудеться 8 липня о 10.30 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування відбудеться об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Героїв України, 22а, а похорон відбудеться на Алеї Слави на вулиці Олега Онікієнка, 136.

Місцевий паблік "Громадський ревізор. Бровари" повідомляє, що загиблий боєць 2004 року народження.

Як відомо, Іванівське знаходиться в районі, де проходять одні з найзапекліших бойових зіткнень. Росіяни там намагаються захопити важливе місто Годин Яр, тому не шкодують сил та коштів на досягнення своєї мети. За даними Генштабу на цьому напрямі минулої доби окупанти 11 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Як розповідав "Телеграф", на Запорізькому напрямі загинув Микола Костенко — колишній юрист ПриватБанку. Боротися за незалежність України він пішов на початку повномасштабної війни.