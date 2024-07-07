Погиб на одном из самых жарких направлений: в Бровары на щите вернулся 20 летний защитник

Прощание состоится 8 июля

Во время боев на одном из самых жарких направлений на фронте погиб молодой защитник из Броваров. Ему было всего 20 лет.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в своем Facebook. По его словам погибший Ярослав Плющ был командиром отделения беспилотных авиационных комплексов.

Боец погиб 2 июля текущего года в районе села Ивановское, что неподалеку от Бахмута и Часового Яра.

"Искренние соболезнования родным и близким Ярослава Олеговича… Вечная и светлая память Герою-защитнику!", — написал Сапожко.

Отмечается, что прощание с бойцом состоится 8 июля в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание произойдет в 11:00 в Храме Покровы Пресвятой Богородицы на улице Героев Украины, 22а, а похороны пройдут на Аллее Славы на улице Олега Оникиенка, 136.

Местный паблик "Общественный ревизор. Бровары" сообщает, что погибший боец 2004 года рождения.

Как известно, Ивановское находится в районе, где проходят одни из наиболее ожесточенных боестолкновений. Россияне там пытаются захватить важный город Часов Яр, поэтому не жалеют сил и средств на достижение совей цели. Согласно данным Генштаба на этом направлении за прошедшие сутки оккупанты 11 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Как рассказывал "Телеграф", на Запорожском направлении погиб Николай Костенко — бывший юрист ПриватБанка. Бороться за независимость Украины он пошел в начале полномасштабной войны.