Захищав Україну від початку повномасштабної війни: на фронті загинув співробітник "ПриватБанку"

Прощання з воїном відбудеться у його рідному місті

На Запорізькому напрямі загинув колишній юрист ПриватБанку Микола Костенко. Боротися за незалежність України він пішов на початку повномасштабної війни.

Трагічну новину повідомив мер міста Кам’янське на Дніпропетровщині Андрій Білоусов. Попрощатися з воїном можна буде у середу, 3 липня.

Відомо, що старший лейтенант Микола Костенко загинув у районі с. Новопавлівка, Запорізької області 29 червня. Народився він у Дніпродзержинську (Кам’янському) 2 квітня 1995 року. У 2018 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. До початку повномасштабного вторгнення працював юристом в АТ КБ "ПриватБанк".

На захист України став у вересні 2022 року. У загиблого захисника залишилися батьки та дружина. Прощання відбудеться 3 липня о 10:15 у місті Кам’янське за адресою вул. Захисників, будинок. 16, а панахида пройде об 11:00 у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Слісаренка, 34). Поховають воїна на Алеї Героїв цвинтаря на вулиці Весняна о 12:00.

"Від імені всього суспільства, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Доземний уклін воїну-захиснику! Вічна пам’ять та слава Герою", — написав Андрій Білоусов.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні загинув бойовий медик із Британії. Допомагати Україні боротися за незалежність та свободу він приїхав ще на початку повномасштабної війни.