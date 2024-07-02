Защищал Украину с начала полномасштабной войны: на фронте погиб сотрудник "ПриватБанка"

Прощание с воином состоится в его родном городе

На Запорожском направлении погиб бывший юрист ПриватБанка Николай Костенко. Бороться за независимость Украины он пошел в начале полномасштабной войны.

Трагическую новость сообщил мэр города Каменское Днепропетровской области Андрей Белоусов. Проститься с воином можно будет в среду, 3 июля.

Известно, что старший лейтенант Николай Костенко погиб в районе с. Новопавловка, Запорожской области 29 июня. Родился он в Днепродзержинске (Каменском) 2 апреля 1995 года. В 2018 году окончил Днепропетровский государственный университет внутренних дел. До начала полномасштабного вторжения работал юристом в АО КБ "ПриватБанк".

На защиту Украины встал в сентябре 2022 года. У погибшего защитника остались родители и жена. Прощание состоится 3 июля в 10:15 в городе Каменское по адресу ул. Защитников, дом. 16, а панихида пройдет в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Слисаренко, 34). Похоронят воина на Аллее Героев кладбища по улице Весенняя в 12:00.

"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника. Низкий поклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою", — написал Андрей Белоусов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине погиб боевой медик из Британии. Помогать Украине бороться за независимость и свободу он приехал еще в начале полномасштабной войны.