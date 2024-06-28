Бросил учебу и пошел на фронт добровольцем: на войне погиб молодой историк-реконструктор (фото)

Был добросовестным прихожанином одного из храмов Стебника

Ежедневно в ту или иную украинскую семью приходит страшное известие с фронта. На войне гибнет цвет украинской нации. Погибает в борьбе за независимость Родины.

27 июня очередная печальная весть всколыхнула Дрогобычскую общину Львовской области. На войне погиб молодой воин из Стебника Николай Журавчак. Об этом сообщили на сайте Дрогобычского городского совета.

"С полномасштабным вторжением оккупанта оставил учебу и с первых дней войны пошел служить добровольцем на фронт. Был старшим стрелком-оператором механизированного отделения 2 механизированного взвода 1 механизированной роты в/ч А 4123. 27 мая во время выполнения военных задач защитник получил тяжелые ранения. Был направлен в госпиталь им. Мечникова в г. Днепре. Однако, от полученных травм воин умер", — говорится в сообщении.

Николай ушел на фронт добровольцем, в 24 года. У него остались мать, отец и родная сестра. Из открытых источников в сети нам удалось выяснить, что Николай получал образование на историческом факультете ДГПУ имени Ивана Франко и очень увлекался историческими реконструкциями.

Он был членом клуба ГО ЛК "Баннерет", который занимается воссозданием времен рыцарства на украинских землях Галиции в эпоху Грюнвальдской битвы 1410 г. Участники клуба опубликовали несколько фотографий с погибшим героем.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на войне погиб отец пятерых детей. Он был родом из Хмельнитчины. Воина также не дождались жена и мать.