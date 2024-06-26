Пятеро детей остались полусиротами: в Харьковской области погиб воин с Хмельнитчины

Воин добровольно пошел защищать Украину в 2022 году

Грустная весть пришла в Хмельнитчину. На фронте погиб Виктор Ман.

Свой последний бой 38-летний воин принял в Харьковской области. Об этом сообщает Белогорский поселковый совет.

Виктор Ман погиб на Харьковщине

"С глубокой грустью сообщаем о страшном известии. Вчера, 21 июня, во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь нашего земляка из села Синютки — Мана Виктора Юрьевича, который нес военную службу в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Виктор Ман встал на защиту родины в июне 2022 года. Он добровольно вступил в Силы обороны.

Без отца осталось пятеро детей. Воина не дождались жена и мать.

Что известно о защитнике

Виктор Ман родился 22 сентября 1985 года. Он родом из Закарпатья, из села Дубриничи. Его семья переехала в Хмельницкую область, когда он был ребенком. Там он окончил школу и остался жить.

Мать военного говорит, что у него работа горела в руках. Он многое умел делать. Семья у него была большая и дружная.

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