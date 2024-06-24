Ставил номера для Ирины Билык и Монатика: на войне погиб известный хореограф
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37-летний мужчина служил сапером
На фронте погиб популярный украинский хореограф и сапер Антон Смецкий. После ампутации ноги и протезирования он вернулся на войну, а теперь ушел из жизни. Причина смерти неизвестна.
Об этом сообщила Оксана Мищишин, представительница Корпуса Военных Капелланов ХСП, на своей странице в Фейсбуке. У Антона осталась маленькая дочь.
"А единственное огромное желание было — увидеться с женщиной и ребенком. Он как падающая пылающая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли озарял всю свою жизнь до последнего момента и дыхания. О нем дооовго помнили все медработники всех медицинских учреждений, где через конвейер такое мало, а он всем залетал в сердце», — пишет Оксана Мищишин.
Что известно об Антоне Смецком
Хореограф сотрудничал со многими украинскими звездами. Антон Смецкий ставил номера для Ирины Билык, Дмитрия Монатика, Дмитрия Коляденко.
Антон Смецкий ушел на фронт еще в начале полномасштабного вторжения. Сначала мужчина присоединился к Киевской терробороне, а затем перешел в состав 116-й отдельной механизированной бригады.
Осенью прошлого года Антон Смецкий взорвался на мине во время штурма в районе Роботиного. Мужчина потерял концовку и пережил длительную реабилитацию и протезирование. После этого Антон принял решение возвратиться на передовую.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что погибла известная защитница Шура Рязанцева с позывным "Ялта". До полномасштабного вторжения работала художником по костюмам и стилистам по телевидению и в кино. Одевала актеров "Квартала 95" и даже самого президента Владимира Зеленского.