Ставил номера для Ирины Билык и Монатика: на войне погиб известный хореограф

37-летний мужчина служил сапером

На фронте погиб популярный украинский хореограф и сапер Антон Смецкий. После ампутации ноги и протезирования он вернулся на войну, а теперь ушел из жизни. Причина смерти неизвестна.

Об этом сообщила Оксана Мищишин, представительница Корпуса Военных Капелланов ХСП, на своей странице в Фейсбуке. У Антона осталась маленькая дочь.

"А единственное огромное желание было — увидеться с женщиной и ребенком. Он как падающая пылающая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли озарял всю свою жизнь до последнего момента и дыхания. О нем дооовго помнили все медработники всех медицинских учреждений, где через конвейер такое мало, а он всем залетал в сердце», — пишет Оксана Мищишин.

Что известно об Антоне Смецком

Хореограф сотрудничал со многими украинскими звездами. Антон Смецкий ставил номера для Ирины Билык, Дмитрия Монатика, Дмитрия Коляденко.

Фото: Соцсети

Антон Смецкий ушел на фронт еще в начале полномасштабного вторжения. Сначала мужчина присоединился к Киевской терробороне, а затем перешел в состав 116-й отдельной механизированной бригады.

Фото: Соцсети

Осенью прошлого года Антон Смецкий взорвался на мине во время штурма в районе Роботиного. Мужчина потерял концовку и пережил длительную реабилитацию и протезирование. После этого Антон принял решение возвратиться на передовую.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погибла известная защитница Шура Рязанцева с позывным "Ялта". До полномасштабного вторжения работала художником по костюмам и стилистам по телевидению и в кино. Одевала актеров "Квартала 95" и даже самого президента Владимира Зеленского.