Ставив номери для Ірини Білик та Монатіка: на війні загинув відомий хореограф

37-річний чоловік служив сапером

На фронті загинув популярний український хореограф і сапер Антон Смецький. Після ампутації ноги та протезування він повернувся на війну, а тепер пішов із життя. Причина смерті не відома.

Про це повідомила Оксана Мищишин, представниця Корпусу Військових Капеланів ХСП, на своїй сторінці в Фейсбук. В Антона залишилася маленька донечка.

"А єдине величезне бажання було — побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього дооовго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвейєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце", — пише Оксана Мищишин.

Що відомо про Антона Смецького

Хореограф співпрацював з багатьма українськими зірками. Антон Смецький ставив номери для Ірини Білик, Дмитра Монатіка, Дмитра Коляденка тощо.

Фото: Соцмережі

Антон Смецький пішов на фронт ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку чоловік приєднався до Київської тероборони, а потім перейшов до складу 116-ї окремої механізованої бригади.

Фото: Соцмережі

Восени минулого року Антон Смецький підірвався на міні під час штурму в районі Роботиного. Чоловік втратив кінцівку і пережив тривалу реабілітацію та протезування. Після цього Антон прийняв рішення повернутися на передову.

Раніше "Телеграф" розповідав, що загинула відома захисниця Шура Рязанцева із позивним "Ялта". До повномасштабного вторгнення працювала художником по костюмах та стилістом на телебаченні та в кіно. Одягала акторів "Кварталу 95" і навіть самого президента Володимира Зеленського.