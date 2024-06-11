Витягала поранених на Майдані та в перший день вторгнення пішла до армії: загинула відома захисниця "Ялта" (фото)

Жінка вірила у перемогу України і прикладала максимум зусиль, щоб її досягти

Загинула українська військовослужбовець Шура Рязанцева із позивним "Ялта". Вона була учасницею Революції гідності на Майдані 2013 року, а через рік потрапила до російського полону.

Про смерть повідомила її сестра Валерія Рязанцева. Як саме загинула українська захисниця і де це сталося наразі невідомо. 2 червня Шурі виповнилося 40 років.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", — написала сестра в соцмережі.

Відомо, що у 2013 році Шура пішла на Майдан та витягувала поранених учасників Революції гідності на Інститутській вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки "Жіноче обличчя революції". У 2014 році, після анексії Криму, дівчина намагалася потрапити на півострів, але на КПП потрапила в полон до росіян, де пробула три дні.

До повномасштабного вторгнення працювала художником по костюмах та стилістом на телебаченні та в кіно. Одягала акторів "Кварталу 95" і навіть самого президента Володимира Зеленського.

"Мені дав старт Андрій Кузьма. Він у мене повірив. Він завжди говорив і повторював про те, що Саня, Сашка, йди стилістом. Ну, ви знаєте, як він може. І тоді я почала свій шлях. Це був 2006 рік після Помаранчевої Революції, потроху і дійшла до того, що я стала у 5 найкращих стилістів України та РФ, а також працювала з нашим президентом Володимиром Олександровичем та з усією командою", — розповіла Олександра Рязанцева в інтерв’ю "Суспільне".

24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, пішла до Солом’янського військкомату Києва та була направлена до Гостомелю. Але пробула там лише кілька днів, після чого займалася патрулюванням Солом’янського району та допомагала волонтерам. У результаті вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці життя проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.

"Ялта" закликала дівчат не боятися вступати до ЗСУ, оскільки вважала їх дуже сильними.

"Дівчата, не соромтеся і не бійтеся йти до лав ЗСУ та ТРО. Скажу так, іноді ми ще дамо прикурити хлопцям, – сміється вона. – У нас є велике серце української жінки, сміливість та відвага. Ми порвемо за своїх чоловіків та дітей. Я впевнена, що кожна з нас має той стрижень, який нікому ніколи не зламати. Ми – українські жінки! Ми – воїни! Ми обов’язково переможемо!Ф", — казала вона в інтерв'ю "Новому каналу".

Також "Телеграф" розповідав про те, що загинув голова добровольчого руху ОУН Микола Коханівський. Він воював із 2014 року.