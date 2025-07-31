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Ще одна страшна ніч в Києві. Як українці пережили атаку Росії в укриттях (репортаж)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Як Київ пережив чергову атаки Росії Новина оновлена 31 липня 2025, 09:42
Як Київ пережив чергову атаки Росії. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Серед загиблих є 6-річний хлопчик

У ніч на 31 липня Росія вдарила по Києву балістикою та "шахедами". Чимало українців спустились в укриття, аби врятувати свої життя.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у кількох укриттях в Святошинському районі і показав, що там відбувалось. Додамо, що кількість постраждалих і загиблих продовжує рости: понад 50 осіб отримали поранення, шість загинуло, серед них — 6-річний хлопчик.

На фото видно, що людей в укритті було чимало. Більшість з них у домашньому одязі та навіть піжамах, адже атака застала їх вночі. В око падає те, як мирно спить хлопчик у мами на руках, закутаний у куртку та простирадло. Попри літню погоду усі в укриттях були вдягнуті тепло, адже там холодно.

Наслідки удару по Києву 31 липня
Хлопчик заснув на руках
Наслідки удару по Києву 31 липня
Діти з дорослими в укритті
Наслідки удару по Києву 31 липня
Пес з жінкою в укритті
Наслідки удару по Києву 31 липня
Хлопчик з подушками в укритті

Як зазначив кореспондент, він побував у двох укриттях двох різних шкіл. Одна з них розташована біля будинку у Святошинському районі, в який влучила ракета та повністю зруйнувала під'їзд. А друга школа та, в яку влучив "шахед". До слова, на знімках видно жінку, яка отримала травми внаслідок атаки, та роботу психологів ДСНС.

Наслідки удару по Києву 31 липня
Жінка отримала пораненння
Наслідки удару по Києву 31 липня
Поранена жінка
Наслідки удару по Києву 31 липня
Зруйнований будинок в Києві
Наслідки удару по Києву 31 липня
Рятувальники ДСНС

Відомо, що Росія завдала по Києву удару касетними крилатими ракетами "Іскандер-К". Під завалами зруйнованого під'їзду девʼятиповерхівки можуть перебувати ще люди. Кількість постраждалих та загиблих продовжує рости.

Більше про наслідки атаки на Київ у матеріалі "Уламки ракет, діри у стінах і розпач. Які райони Києва постраждали найбільше після атаки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що донька спецпредставника США Кіта Келлога відреагувала на удар по Києву.

Теги:
#Київ #Обстріл #Атака #Укриття #Ян Доброносов