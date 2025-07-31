Ще одна страшна ніч в Києві. Як українці пережили атаку Росії в укриттях (репортаж)

Серед загиблих є 6-річний хлопчик

У ніч на 31 липня Росія вдарила по Києву балістикою та "шахедами". Чимало українців спустились в укриття, аби врятувати свої життя.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у кількох укриттях в Святошинському районі і показав, що там відбувалось. Додамо, що кількість постраждалих і загиблих продовжує рости: понад 50 осіб отримали поранення, шість загинуло, серед них — 6-річний хлопчик.

На фото видно, що людей в укритті було чимало. Більшість з них у домашньому одязі та навіть піжамах, адже атака застала їх вночі. В око падає те, як мирно спить хлопчик у мами на руках, закутаний у куртку та простирадло. Попри літню погоду усі в укриттях були вдягнуті тепло, адже там холодно.

Хлопчик заснув на руках

Діти з дорослими в укритті

Пес з жінкою в укритті

Хлопчик з подушками в укритті

Як зазначив кореспондент, він побував у двох укриттях двох різних шкіл. Одна з них розташована біля будинку у Святошинському районі, в який влучила ракета та повністю зруйнувала під'їзд. А друга школа та, в яку влучив "шахед". До слова, на знімках видно жінку, яка отримала травми внаслідок атаки, та роботу психологів ДСНС.

Жінка отримала пораненння

Поранена жінка

Зруйнований будинок в Києві

Рятувальники ДСНС

Відомо, що Росія завдала по Києву удару касетними крилатими ракетами "Іскандер-К". Під завалами зруйнованого під'їзду девʼятиповерхівки можуть перебувати ще люди. Кількість постраждалих та загиблих продовжує рости.

Більше про наслідки атаки на Київ у матеріалі "Уламки ракет, діри у стінах і розпач. Які райони Києва постраждали найбільше після атаки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що донька спецпредставника США Кіта Келлога відреагувала на удар по Києву.