Еще одна ужасная ночь в Киеве. Как украинцы пережили атаку России в укрытиях (репортаж)

Среди погибших есть 6-летний мальчик

В ночь на 31 июля Россия ударила по Киеву баллистикой и "шахедами". Многие украинцы спустились в укрытие, чтобы спасти свои жизни.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в нескольких укрытиях в Святошинском районе и показал, что там происходило. Добавим, что количество пострадавших и погибших продолжает расти: более 50 человек получили ранения, шесть погибли, среди них 6-летний мальчик.

На фото видно, что людей в укрытии было немало. Большинство из них в домашней одежде и даже пижамах, ведь атака застала их ночью. В глаза бросается то, как мирно спит мальчик у мамы на руках, закутанный в куртку и плед. Несмотря на летнюю погоду, все в укрытиях были одеты тепло, ведь там холодно.

Мальчик заснул на руках

Дети со взрослыми в укрытии

Пес с женщиной в укрытии

Мальчик с подушками в укрытии

Как отметил корреспондент, он побывал в двух укрытиях двух разных школ. Одна из них расположена у дома в Святошинском районе, в который попала ракета и полностью разрушила подъезд. А вторая школа та, в которую попал "шахед". К слову, на снимках видно женщину, которая получила травмы в результате атаки, и работа психологов ГСЧС.

Женщина получила ранения

Раненая женщина

Разрушенный дом в Киеве

Спасатели ГСЧС

Известно, что Россия нанесла по Киеву удар кассетными крылатыми ракетами "Искандер-К". Под завалами разрушенного подъезда девятиэтажки могут находиться еще люди. Число пострадавших и погибших продолжает расти.

Больше о последствиях атаки на Киев в материале "Обломки ракет, дыры в стенах и отчаяние. Какие районы Киева пострадали больше всего после атаки".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дочь спецпредставителя США Кита Келлога отреагировала на удар по Киеву.