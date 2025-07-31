Укр

Еще одна ужасная ночь в Киеве. Как украинцы пережили атаку России в укрытиях (репортаж)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как Киев пережил очередную атаку России Новость обновлена 31 июля 2025, 09:42
Как Киев пережил очередную атаку России. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Среди погибших есть 6-летний мальчик

В ночь на 31 июля Россия ударила по Киеву баллистикой и "шахедами". Многие украинцы спустились в укрытие, чтобы спасти свои жизни.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в нескольких укрытиях в Святошинском районе и показал, что там происходило. Добавим, что количество пострадавших и погибших продолжает расти: более 50 человек получили ранения, шесть погибли, среди них 6-летний мальчик.

На фото видно, что людей в укрытии было немало. Большинство из них в домашней одежде и даже пижамах, ведь атака застала их ночью. В глаза бросается то, как мирно спит мальчик у мамы на руках, закутанный в куртку и плед. Несмотря на летнюю погоду, все в укрытиях были одеты тепло, ведь там холодно.

Последствия удара по Киеву 31 июля
Мальчик заснул на руках
Последствия удара по Киеву 31 июля
Дети со взрослыми в укрытии
Последствия удара по Киеву 31 июля
Пес с женщиной в укрытии
Последствия удара по Киеву 31 июля
Мальчик с подушками в укрытии

Как отметил корреспондент, он побывал в двух укрытиях двух разных школ. Одна из них расположена у дома в Святошинском районе, в который попала ракета и полностью разрушила подъезд. А вторая школа та, в которую попал "шахед". К слову, на снимках видно женщину, которая получила травмы в результате атаки, и работа психологов ГСЧС.

Последствия удара по Киеву 31 июля
Женщина получила ранения
Последствия удара по Киеву 31 июля
Раненая женщина
Последствия удара по Киеву 31 июля
Разрушенный дом в Киеве
Последствия удара по Киеву 31 июля
Спасатели ГСЧС

Известно, что Россия нанесла по Киеву удар кассетными крылатыми ракетами "Искандер-К". Под завалами разрушенного подъезда девятиэтажки могут находиться еще люди. Число пострадавших и погибших продолжает расти.

Больше о последствиях атаки на Киев в материале "Обломки ракет, дыры в стенах и отчаяние. Какие районы Киева пострадали больше всего после атаки".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дочь спецпредставителя США Кита Келлога отреагировала на удар по Киеву.

Теги:
#Киев #Обстрел #Атака #Укрытие #Ян Доброносов