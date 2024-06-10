Внаслідок російського обстрілу Херсона поранено 102-річну жінку: під час евакуації ледь не загинули поліцейські (відео)

Постраждала наразі перебуває в лікарні

У понеділок, 10 червня, російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. В результаті атаки поранення отримала 102-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що патрульні негайно вирушили на допомогу пораненій. Проте росіяни здійснили повторний удар.

У МВС наголосили, що правоохоронці разом з місцевими жителями змогли транспортувати травмовану жінку до службового авто.

Після цього її було доправлено до лікарні. Наразі медики надають жінці необхідну медичну допомогу.

Своєю чергою голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін повідомив, що під російський обстріл потрапив Дніпровський район Херсона. Ворожий удар прийшовся по житловому будинку.

Він також зазначив, що 102-річна жінка перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня знов атакували Херсон та область. У результаті ударів в полум'ї опинилися три житлові будинки та авто, будівельний гіпермаркет "Епіцентр" та господарчі споруди. Херсонські вогнеборці гасили пожежі до самого ранку.