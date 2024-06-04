"Летить ракета, ти чуєш свист, а після…": мати постраждалого юнака розповіла про ранковий обстріл Дніпра (відео)

Дитину готують до операції

Вранці 4 червня росіяни атакували Дніпро, унаслідок обстрілу є поранені. Мама постраждалого 17-річного хлопця, якого доставили у лікарню, розповіла про ранковий вибух.

Відео опублікував глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За словами Людмили, постраждав також її чоловік, йому уламки порізали спину.

Її сина зараз готують до операції, у нього, як сказала жінка, перебито перенісся. А родина прибирає наслідки російської атаки у власному будинку, адже усередині все засипане склом, вибито шибки вікон та навіть знесено дах.

Людмила згадує, що перед першим вибухом вона встигла закрити не всі вікна у будинку. А вже після прильоту вона та чоловік схопили дітей та перемістились на кухню. Другий вибух наробив більшого лиха, адже у будинку родини повилітали вікна, знесло дах та було травмовано батька та сина.

"Летить ракета, ти чуєш свист. Від вибуху ти просто не розумієш як це. Тоді вже опісля ти не знаєш, що тобі робити. Просто не знаєш… Ти ходиш, а у тебе в хаті одне скло", — каже жінка.

Зауважимо, що, за наявними даними, внаслідок ракетного удару в місті спалахнула пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Підрозділам протиповітряної оборони вдалося успішно знищити над містом дві ракети.

Водночас у місцевих телеграм-каналах дніпряни публікують фото уламків ворожих цілей.

Постраждало чимало приватних домоволодінь, які розташовуються поблизу епіцентру вибухів.

Раніше "Телеграф" писав, що серед постраждалих від ворожого обстрілу одномісячне немовля. Дитина у задовільному стані, її лікуватимуть амбулаторно.