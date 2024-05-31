У Києві під час повітряної тривоги прогримів потужний вибух: що відомо (оновлено)

ПС ЗСУ повідомили про швидкісні цілі у напрямку Києва

У Києві вранці 31 травня під час повітряної тривоги прогримів потужний вибух. Попередньо, протиповітряна оборона відпрацювала про крилатій ракеті, яку випустили по столиці російські терористи.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Інформацію про вибух підтвердив власний кореспондент "Телеграфу" зі столиці.

Зокрема, ПС ЗСУ повідомили про швидкісні цілі у напрямку Києва. Через деякий час стало відомо, що у районі Лівого берега столиці стався сильний вибух, попередньо – повітряний. Станом на цей момент загрози немає.

Моніторингові канали припускають, що це могла бути ракета Р-500 – крилата ракета для ОТРК "Іскандер". Точніше тип ракети буде встановлено після вивчення її уламків. Звідки її запустили, поки що невідомо.

Оновлено. Київська міська військова адміністрація повідомила про пожежу внаслідок падіння уламків ракети. Обійшлося без жертв та постраждалих.

"Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 травня російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну. Під ударами опинилися Львівщина, Запоріжжя, Івано-Франківщина та Київ з Київською областю. Вибухи чули у Запоріжжі, Львові, Стриї, Києві та низці інших міст. Терористи атакували крилатими ракетами Х-101 та балістикою з тимчасово окупованого Криму.

В Києві вранці 8 травня пролунали вибухи. Російські терористи атакували столицю крилатими ракетами Х-101, запущеними з бомбардувальників Ту-95МС, по російським ракетам спрацювала протиповітряна оборона.

Також під ударами терористів опинилася Львівська область. Росіяни вчергове безрезультатно намагалися завдавати ударів по Стрию, де знаходяться українські підземні газові сховища.