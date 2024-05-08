Масований ракетний удар по Україні: на Львівщині пролунали вибухи (відео)

В області було гучно

У ніч на середу, 8 травня, росіяни масово обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Вибухи пролунали у Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. У Львові працювала ППО.

О 5:06 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у регіоні фіксуються ворожі ракети. О 5:14 він написав про роботу ППО. У мережі публікують відео звуків, які чули мешканці.

Голова ОВА Львівщини Максим Козицький писав у своєму Telegram-каналі, що одна із ракет рухалася на Львів. Також вони летіли на Стрийщину та у напрямку Червоноградського району. Він також підтвердив роботу ППО у небі Львівщини.

За попередніми оцінками, Стрий на Львівщині атакували ракети Х-101/555, які ворог запустив із Саратовської області. Вони подолали близько 1830 км.

За попередніми даними росіяни атакували Україну з бомбардувальників Ту-95 та винищувачів Су-57 та Су-35. Удари завдавалися переважно енергетичним комплексом України. Про постраждалих не повідомляється.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 7 травня росіяни нанесли масований удар "шахедами" по Сумах. Вони атакували енергетичну систему, поранено одну людину.