У Києві вранці пролунали вибухи: столиця відбивала ракетну атаку російських окупантів

Під атакою перебували як столиця, так і Київська область

В Києві вранці 8 травня пролунали вибухи. Російські терористи атакували столицю крилатими ракетами Х-101, запущеними з бомбардувальників Ту-95МС, по російським ракетам спрацювала протиповітряна оборона.

Про вибухи повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він закликав киян та відвідувачів столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.

UPD 6:25. За даними КМВА, всі повітряні цілі, які летіли на столицю, були успішно знищені силами ППО.

Наразі без постраждалих і руйнувань інфраструктури.

За даними моніторингу, терористи намагалися тричі атакувати Київ ракетами. В першому випадку ракети були перехоплені над Києвською областю, у другому – ракету збили над столицею. Третя партія ракет була перехоплена та збита у районі Ірпеня та Василькова. Поки що невідомо про постраждалих або про руйнування внаслідок атаки терористів на столицю.

Канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що терористи знову намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру. В тому числі у Києві та Київській області.

Нагадаємо, вранці 8 травня російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну. Під ударами опинилися Львівщина, Запоріжжя, Івано-Франківщина та Київ з Київською областю. Вибухи чули у Запоріжжі, Львові, Стриї, Києві та низці інших міст. Терористи атакували крилатими ракетами Х-101 та балістикою з тимчасово окупованого Криму.