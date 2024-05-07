Росіяни підняли у повітря бомбардувальники Ту-95: можлива ракетна атака

Мінімум три літаки піднялися у небо, цифра не остаточна

Російські терористи увечері 7 травня почали готувати чергову ракетну атаку по Україні. Зокрема терористи підняли у небо літаки стратегічної авіації Ту-95МС, які традиційно вилетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області РФ – аеродрому, куди поки що не дістають Збройні сили України.

Про це повідомляє низка моніторингових каналів. Зазначається, що точна мета вильоту бомбардувальників невідома, але великі шанси на те, що це буде російська ракетна атака. Мінімум три літаки вже у польоті, але ця цифра не остаточна.

"У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00-04:30", – зазначається у повідомленні моніторингу.

Окрім цього, в небі з'явилися ударні безпілотники російських терористів – зазвичай їхнє використання у великій кількості передує ракетним терактам росіян. Ще один неприємний момент – терористи вивели в Чорне море один ракетоносій, споряджений ракетами "Калібр".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські терористи під час ранкової ракетної атаки 27 квітня намагалися уразити українські об'єкти логістики та енергетики. Атаковані були Дніпро, Стрий, Павлоград, Кривий Ріг та окремі населені пункти у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях України.

Окрім цього, російські терористи після опівночі 27 квітня обстріляли Харків балістичними ракетами невстановленого типу. Обстріл вели з території тимчасово контрольованої російським терористичним режимом Бєлгородської області.