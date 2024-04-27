По Україні йде ракетна атака: росіяни запустили крилаті ракети з Ту-95 (оновлюється)

Традиційно терористи запустили крилаті ракети з Ту-95

Російські терористи вчергове атакують Україну ракетами. Близько 03:30 – 04:00 27 квітня терористи запустили крилаті ракети Х-101/555 з бортів стратегічної авіації Ту-95; попередньо, пуски відбувалися з району Каспію.

За даними моніторингових каналів, протягом години очікується вхід крилатих ракет терористів у повітряний простір України. По регіонах оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ракетного теракту.

05:10 Група крилатих ракет летить у напрямку Хмельницької області, згідно з даними ПС ЗСУ.

Зафіксовано зліт літака терористів МіГ-31К з а/е "Саваслейка". Це носій ракет "Кинжал", які можуть загрожувати усім регіонам України.

05:00 Крилаті ракети летять за двома векторами – або у бік західних регіонів країни, або у бік Дніпра. Першу хвилю атаки Дніпро відбив, у передмісті після вибухів повідомили про задимлення.

04:55 Вибухи у Дніпрі. Попередньо, ППО відбиває атаку крилатих ракет російських терористів.

04:50 Терористи проводять комбіновану ракетну атаку на Україну. Ракети постійно намагаються змінювати курс. Зокрема ракети фіксуються у Миколаївській, Дніпропетровській (на Дніпро та Павлоград), Чернігівській та Сумській областях. Також ракети були поміщені на Херсонщині, одна ракета фіксується з Донецької області у бік Запоріжжя.

04:40 Крилаті ракети терористів почали заходити через Сумську та Чернігівську області. У повітрі на Сумщині зараз не менше шести крилатих ракет. Також фіксуються крилаті ракети на Чернігівщині та Харківщині. Окрім них, ще кілька крилатих та керованих авіаційних ракет літають по регіонах у спробі виявити українську ППО.

04:30 Кілька крилатих ракет літають по регіонах. Також зафіксовано активність тактичної авіації терористів у районі Азовського моря.

04:10 Один з Ту-95МС запустив ракету значно раніше з району Енгельсу. Зараз вона літає регіонами України – вочевидь, терористи намагаються виявити протиповітряну оборону.

Повідомляється, що окрім Ту-95, терористи підняли у повітря Ту-22М3, які несуть ракети Х-22/Х-32. Вочевидь, одного збитого Ту-22 росіянам було мало, хочуть ще.

(оновлюється)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні ввечері 26 квітня оголосили ракетну тривогу через атаку російських терористів на Україну. Повідомлялося про кілька крилатих ракет у повітряному просторі країни. Також терористи запускали ракети "Кинжал" по західним регіонам.

Окрім цього, російські терористи після опівночі 27 квітня обстріляли Харків балістичними ракетами невстановленого типу. Обстріл вели з території тимчасово контрольованої російським терористичним режимом Бєлгородської області.