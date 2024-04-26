В Україні оголосили ракетну тривогу: де небезпека (мапа, оновлено)

Терористи атакували крилатими ракетами та підняли у повітря літаки з "Кинжалами"

В Україні ввечері 26 квітня оголосили ракетну тривогу через атаку російських терористів на Україну. Повідомляється про кілька крилатих ракет у повітряному просторі країни.

Зокрема, про тривогу повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram. За даними моніторингу, терористи атакували кількома крилатими ракетами невизначеного типу.

23:55 Без ракет станом на зараз.

23:45 Ще дві нові крилаті ракети та один "Кинжал" зафіксовані курсом на західні регіони.

23:40 Наразі вже без крилатих ракет. "Кинжали" терористів намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру на заході України.

23:35 Терористи запустили кілька ракет "Кинджал" у напрямку західних регіонів країни. Також повідомляється про вибухи на Вінничині.

23:30 За даними ПС ЗСУ, одна крилата ракета терористів летить на захід України.

Попередньо повідомлено про пуски терористами ударних безпілотників з поки що не знищеного полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму.

23:20 Зафіксовано зліт літаків МіГ-31К терористів з а/б "Саваслейка". У повітрі не менше двох носіїв ракет "Кинжал".

23:15 Фіксується одна крилата ракета курсом на Білоцерківський район Київщини. Ще одна крилата ракета терористів – на Хмельниччині.

23:10 Моніторинг попередив про активність стратегічної авіації на частотах. Можливий зліт терористів на Ту-95МС.

Крилаті ракети терористів до цього фіксувалися у Миколаївській області – у кількості до трьох одиниць. Попередньо, це були ракети "Калібр".

Раніше "Телеграф" писав, що 24 квітня росіяни вдарили по Одесі, поцілили у місце зберігання автомобільної техніки.

Росіяни регулярно обстрілюють Одесу. У ніч проти 23 квітня ворог ударив по житлових будинках. Як повідомили представники місцевої влади, через влучення "шахеда" тоді постраждали дев’ятеро людей.