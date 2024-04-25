В Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога: всі подробиці

Зліт винищувачів Міг-31

В Україні у четвер, 25 квітня, зранку було оголошено масштабну повітряну тривогу. Попередньо повідомлялось про зліт ворожих літаків МіГ-31К.

Про це пишуть Повітряні сили України. Була загроза пусків гіперзвукових ракет "Кинжалів".

Об 11:00 монітори написали про ракету у напрямку Дніпра. Об 11:04 повідомили, що ракета припинила своє існування.

О 10:54 почались відбої повітряної тривоги у центральних та західних регіонах. Проте у східних та південних областях є загроза пусків ракет.

О 10:50 повідомили про зліт ще одного борту Міг-31.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ", — йдеться у повідомлені Повітряних сил.

Повітряна тривога

Тривогу почали оголошувати в областях о 10:19 і вже за 10 хвилин вона поширилась на всю територію країни. Зауважимо, відстань від аеродрому Ахтубінськ до Києва становить 1 150 км.

Аеродром Ахтубінськ на карті

Нагадаємо, винищувач Міг-31К — це надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Він також є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які важко збити системами ППО. Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 тисяч км/год, атакуючи мету на відстані до 3 тисяч км.

Раніше "Телеграф" писав, що 24 квітня росіяни вдарили по Одесі, поцілили у місце зберігання автомобільної техніки.

місце зберігання автомобільної техніки