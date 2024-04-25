В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога: все подробности

Взлет истребителей МиГ-31

В Украине в четверг, 25 апреля, утром объявлялась масштабная воздушная тревога. Предварительно сообщалось о взлете вражеских самолетов МиГ-31К.

Об этом пишут Воздушные силы Украины. Угроза пусков гиперзвуковых ракет "Кинжалов".

В 11:00 мониторы написали о ракете в направлении Днепра. В 11:04 сообщили, что ракета прекратила свое существование.

В 10.54 начались отбои воздушной тревоги в центральных и западных регионах. Однако в восточных и южных областях существует угроза пусков ракет.

В 10:50 сообщили о взлете еще одного борта Миг-31.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Воздушная тревога

Тревогу начали объявлять в областях в 10:19 и уже через 10 минут она распространилась на всю территорию страны. Заметим, что расстояние от аэродрома Ахтубинск до Киева составляет 1150 км.

Аэродром Ахтубинск на карте

Напомним, истребитель Миг-31К – это сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он также является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые тяжело сбить системами ПВО. Эта ракета способна развивать скорость до 12 тысяч км/ч, атакуя цель на расстоянии до 3 тысяч км.

Ранее "Телеграф" писал, что 24 апреля россияне ударили по Одессе, попали в место хранения автомобильной техники.