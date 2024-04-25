Укр

В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога: все подробности

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Тревога Новость обновлена 25 апреля 2024, 11:11
Тревога. Фото Колаж "Телеграфа"

Взлет истребителей МиГ-31

В Украине в четверг, 25 апреля, утром объявлялась масштабная воздушная тревога. Предварительно сообщалось о взлете вражеских самолетов МиГ-31К.

Об этом пишут Воздушные силы Украины. Угроза пусков гиперзвуковых ракет "Кинжалов".

В 11:00 мониторы написали о ракете в направлении Днепра. В 11:04 сообщили, что ракета прекратила свое существование.

В 10.54 начались отбои воздушной тревоги в центральных и западных регионах. Однако в восточных и южных областях существует угроза пусков ракет.

В 10:50 сообщили о взлете еще одного борта Миг-31.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Воздушная тревога
Воздушная тревога

Тревогу начали объявлять в областях в 10:19 и уже через 10 минут она распространилась на всю территорию страны. Заметим, что расстояние от аэродрома Ахтубинск до Киева составляет 1150 км.

Аэродром Ахтубинск на карте
Аэродром Ахтубинск на карте

Напомним, истребитель Миг-31К – это сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он также является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые тяжело сбить системами ПВО. Эта ракета способна развивать скорость до 12 тысяч км/ч, атакуя цель на расстоянии до 3 тысяч км.

Ранее "Телеграф" писал, что 24 апреля россияне ударили по Одессе, попали в место хранения автомобильной техники.

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#Украина #Тревога #МиГ-31