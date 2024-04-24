В Днепре и Сумах прогремели взрывы: все подробности

Подробности о последствиях взрывов уточняются

В Сумах и Днепре днем 24 апреля была объявлена воздушная тревога, а затем прозвучали взрывы. Россияне выпустили баллистику из Курской области.

Об этом сообщили в мониторинговых каналах. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Взрывы в городах прозвучали около 17:00. В Сумской ОВА сообщили, что армия РФ ударила по пригороду и призвали находиться до отбоя воздушной тревоги в безопасных местах.

"Сегодня, 24 апреля, враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки противника уточняются", — сказано в сообщении.

Власти Днепра и области пока никак не прокомментировали вражескую атаку. Управляемая ракета была замечена также в сторону Павлограда. В сети сообщают, что в области и Синельниковском районе работала ПВО, а также делятся звуками, которые слышали местные жители. По состоянию на 17:12 воздушную тревогу отменили в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 апреля россияне атаковали Харьков. В частном секторе поврежден дом и автомобиль.