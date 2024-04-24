Атак стало больше: где оккупанты активизировались на фронте за сутки (карта)

Украинские военные в свою очередь продолжают наносить захватчикам урон в живой силе и технике

Российские оккупанты значительно активизировались на фронте. За последние сутки произошло 101 боевое столкновение. Самыми горячими направлениями остаются Новопавловское, Авдеевское и Бахмутское.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 24 апреля. Отмечается, что украинские военные продолжают наносить захватчикам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Вместе с тем подразделениям ракетных войск было нанесено поражение по наземной станции управления БПЛА, району сосредоточения вооружения и техники, еще по районам сосредоточения личного состава, по средству ПВО, а также еще три по другим важным объектам.

Так, на Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. Наши воины сдерживают противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области. Там оккупанты пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Бахмутском направлении была отбита 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новое, Спорное, Ивановское, Клещеевка Донецкой области. Там захватчики пытались улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации.

Еще 19 атак были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Купянском направлении враг 5 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

Также на Ореховском направлении россияне при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник все так же пытается вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение последних суток он совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 апреля в Минобороне РФ заявили о якобы захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении. Однако ВСУ рассказали правдивую версию событий.