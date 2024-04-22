Укр

"Надо помнить…": Буданов прокомментировал пессимистические прогнозы насчет войны

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Кирилл Буданов Новость обновлена 22 апреля 2024, 09:53
Кирилл Буданов. Фото twitter

Проблемы на фронте есть, но они появились не за один день

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что причин, чтобы действительно считать проигрыш Украины реальным и неизбежным сценарием нет. И реальная картинка нынешней ситуации не содержит игнорирования проблем на фронте, они ведь есть.

Стоит понимать, что они были и раньше, поэтому в пессимизме нет смысла. Такое мнение высказал глава ГУР в интервью BBC.

Кирилл Буданов отметил, что не реагирует никоим образом на пессимистические прогнозы и настроения, которые сейчас распространяются по Западу и которые подхватывают СМИ. Ведь смысла у них не так уж много.

"Послушайте, если мы с вами говорим о разрабатываемых сценариях, которые могут быть – так в любом случае есть, скажем так, положительные для одной из сторон и отрицательные для другой из сторон сценарии. Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Да, если говорить, что все будет идти плохо – ну вполне понятно, что и результат будет плох. Однако если пойдут изменения к лучшему — а основания полагать, что так будет, все еще есть", — сказал он.

Обосновал свое мнение Буданов тем, что проблемы на фронте не возникли за один день и даже месяц. И даже с такими сложностями Украина продолжает существовать и это уже о чем-то говорит.

"Да, есть проблемы на фронте, но надо тоже откровенно говорить – эти же проблемы не сегодня появились, и не месяц назад, и даже не три месяца назад. Это системная проблема, с которой мы столкнулись., что Украина все еще существует", — сказал глава ГУР.

Также Буданов признал, что увлечение Авдеевки можно считать успехом россиян. А вот на удары по энергетике Украина отвечает ударами по территории РФ.

"Понимаете, они что-то где-то делают, мы где-то делаем свой шаг. Одни более успешные, другие менее успешные. Вопросы войны решают не удары – а, как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию – ничего не изменится. Хотя ты миллион дронов туда отправь, хоть сто тысяч артиллерийских снарядов туда положи – пока человек не зайдет, ничего не будет", — добавил разведчик.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Кирилла Буданова, поскольку российские террористы уже в июне этого года могут начать большое наступление с целью захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до инаугурации нового президента США, Украина имеет собственный план по уменьшению российского потенциала. Главная роль в нем отводится ударам беспилотников, ракетам и новым атакам русских добровольцев.

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#Война #ГУР #Кирилл Буданов