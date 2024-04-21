Контрнаступление ВСУ возможно: названы несколько главных условий

Для большого контрнаступления нужны силы и концентрация удара

Если украинским военным удастся успешно выполнить сразу несколько действий, это будет создавать соответствующий фон для перехода в контратаки. На локальные и тактические наступления средств должно хватать. На большие нужно концентрировать больше сил, нужны и люди, и средства.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона. По его словам, самый важный фактор, который влияет на войну — ситуация на поле боя.

В то же время есть еще и внутренняя ситуация в России, удары по тылам. Также и дестабилизация у противника. Это все должно влиять.

"Если нам удастся объединить компонент — отразить атаки врага, продолжать глубокие удары по территории РФ и уменьшать их способности там. Открывать пространство для еще больших атак и дестабилизировать РФ изнутри — тогда это будет создавать и соответствующий фон для перехода в контратаки. Но, для большого контрнаступления нужны силы и концентрация удара", — отметил эксперт.

Мусиенко полагает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам в России будут продолжаться. Международным партнерам можно объяснить потребность в ударах по НПЗ. Не исключает эксперт также и то, что со временем страна-агрессор таки найдет средства ПВО, чтобы прикрывать свои заводы.

"А каким образом они их прикроют? Снимут откуда-то. Тогда полетит по другим объектам. Потому что у России очень много разных объектов, на все не хватает ПВО. И поэтому они вынуждены выбирать", — объяснил Мусиенко.

В случае, если Россия решит прикрыть НПЗ, как отмечает эксперт, тогда какие-то другие военные объекты, например, склады или аэродромы, будут открыты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что следующая попытка контрнаступления ВСУ будет более успешной, нежели прошлое.