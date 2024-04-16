Американский генерал: Россия пойдет в большое наступление, помешать ей могут две вещи

Украинские спецоперации в Черном море, на территории РФ и на линии фронта могут помешать врагу

Известный американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж рассказал, что российская оккупационная армия вполне может пойти в наступление летом. Однако этому могут помешать и несколько факторов.

Об этом генерал рассказал в интервью "Радио Свобода". По его словам, россияне будут пытаться проводить лимитированные атаки, особенно этой весной.

"Они чувствуют, что имеют преимущество. Они имели несколько успехов недавно. Когда я говорю об успехах, то они на самом деле ограничены, но они значимы для Путина для использования в пропаганде. Я думаю, что будет более масштабное наступление летом", — отметил Дэвид Грандж.

Однако он добавил, что это вполне могут изменить некоторые факторы. Прежде всего, это принятие пакетов помощи от Запада, в том числе США. Но генерал отметил, что военные ресурсы иссякают не только в Украине, другие страны также теряют оружие. Поэтому Запад должен заботиться и о своей безопасности и помогать в войне против России, а это сложно.

Возможное наступление оккупантов летом смогут сдержать две основные вещи, по мнению Дэвида Гранджа.

"Первая – это вооружение, мы об этом уже говорили. Вторая – это асимметричное ведение войны. Украина это очень хорошо делает", – говорит генерал.

Тут он пояснил, что речь идет именно о спецоперациях, происходящих в Черном море, на территории РФ и на линии фронта. Эти действия обладают невероятным психологическим эффектом и создают условия для маневрирования и основы для остальных конвенционных операций.

"Украине следует продолжать в том же духе, если не увеличивать масштабы таких операций. Они справляются очень хорошо", — подытожил Дэвид Грандж.

Ранее "Телеграф" писал, что глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, когда Россия пойдет в наступление и готовы ли ВСУ.