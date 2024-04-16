Сможет ли Украина удержаться без помощи? Зеленский хладнокровно оценил ситуацию

Украина должна быть гораздо сильнее своего врага

Без западной поддержки, в том числе и выделения США 60 млрд евро помощи, у Украины не будет шансов на победу. Также без этой помощи украинским защитникам будет сложно умерять наступление россиян, ведь у РФ значительное преимущество в ресурсах.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS. Он подчеркнул, что соотношение сил для нашей победы должно быть 1:1.

"Могу вам сказать откровенно: без этой поддержки у нас не будет шансов на победу. Вам нужно быть гораздо сильнее своего врага. Сегодня соотношение артиллерийских снарядов у нас составляет 1-10. Сможем ли мы удержаться? Нет. В любом случае, с такой статистикой нас будут ежедневно отталкивать. Чтобы защитить 100 процентов того, что находится под нашим контролем, нам нужно будет перейти от одного к сравнению чисел, 10-10", — заявил президент.

О том, можно ли прорвать оборону РФ и пойти в наступление в случае получения этой помощи, Зеленский прямо не сказал. Глава государства подчеркнул, что РФ превосходит Украину в живой силе и оружии.

"Как мы можем их уничтожить? План очень прост. Он понятен. Он существует. Есть конкретное оружие, которое нам нужно получить. Есть особое оружие для защиты неба. Этот план существует. Кроме того, все партнеры держат его в своих руках. Это план того, что нам действительно нужно", — заявил президент.

По его словам, Украине очень сложно, потому что она борется с великой российской армией.

"Они не жалеют людей. Они их не учат. Они не так обучены как наши ребята и т.д. Но их большое количество. И неограниченное количество людей и большое количество снарядов. Это не их производство. Это было производство Ирана. Они тысячами били нас. Они передавали их 300-350 "шахедов" в месяц. И каждый месяц они применяли по нам такое количество. Скажите мне, пожалуйста, как можно было воевать с этими тысячами, если у тебя нет оружия, которое их сбивает?", — заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, по словам Владимира Зеленского, российским оккупантам удалось уничтожить Трипольскую ТЭС в Киевской области, поскольку ракеты для ее защиты в этом регионе закончились. Это связано с нехваткой помощи от союзников.