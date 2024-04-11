Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена ударом россиян — официальное заявление

Она была одной из самых больших ТЭС в Украине

В четверг, 11 апреля, в результате массированной атаки россиян в городе Украинка Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота, пишет "Интерфакс-Украина". В то же время он отметил, что все работники станции, которые были на смене при обстреле, живы.

Гота сообщил, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цеху. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Украинка на карте

Как известно, 22 марта в результате обстрела россиян была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. А 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. Таким образом ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после российского ракетного удара по Киевской области, где, по официальной информации, был атакован объект энергетической инфраструктуры, жителей одного города Украинка призвали закрыть все окна. В воздухе есть вредоносные продукты горения.