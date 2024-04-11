После атаки на энергосистему: жителей города на Киевщине призвали закрыть окна и сделать запасы воды

Детали атаки расскажут позже

После российского ракетного удара по Киевской области, где, по официальной информации, был атакован объект энергетической инфраструктуры, жителей одного из городов призвали закрыть все окна. В воздухе находятся вредные продукты горения.

Об этом предупредил мэр города Украинка Александр Туренко. Он предупредил жителей общины, чтобы те плотно закрыли все окна в своих домах, сделали максимальные запасы воды и зарядили все устройства.

Градоначальник также проинформировал, что в городе продолжают работать пункты несокрушимости.

"Это пока все, что могу сказать в настоящее время…Более подробно – позже", — сказал он.

Обновлено: глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота сообщил, что Трипольская ТЭС, которая расположена в Украинке была полностью уничтожена.

Напомним, что помимо Киевской области россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской и Львовской областях. Энергетики работают над устранением последствий, но оборудование предприятий серьезно повреждено. Графики аварийных отключений применены в Харьковской области. В других регионах ограничение потребления не применялось.

Ранее мы сообщали о том, как Украина пережила массированную атаку.