Основной целью был Стрый: на Львовщине с утра звучали мощные взрывы (обновляется)

Оккупанты целились на критическую инфраструктуру

В четверг, 11 апреля, Россия атаковала Львовщину ракетами и "шахедами", в области раздавались взрывы. Целью россиян был Стрый.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. По их данным, ракеты на город летели по трем направлениям.

Стрый во Львовской области

В 6 часов утра глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в области.

"На Львовщине работает ПВО", — написал он.

Военный журналист Андрей Цаплиенко написал о целях россиян. Он считает, что оккупанты целились на критическую инфраструктуру.

"Россияне совершили несколько пусков "Кинжалов" в направлении Стрыя на Львовщине, там находится стратегическое подземное газохранилище", — пишет он.

Позже Козицкий сообщил, что во Львовской области продолжается доразведка. Он попросил оставаться в укрытиях.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении.

Напомним, российские террористы утром 11 апреля атаковали Украину ракетами. Очередная массированная ракетная атака началась примерно в 05:00 утра, когда ракеты из бомбардировщиков Ту-95 вошли в воздушное пространство Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что больше всего пострадал Харьков — по нему выпустили по меньшей мере 15 баллистических ракет. Также ракеты террористы выпускали по другим населённым пунктам Харьковской области.