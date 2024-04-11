Основною ціллю був Стрий: на Львівщині зранку лунали сильні вибухи (оновлюється)

Окупанти цілились на критичну інфраструктуру

У четвер, 11 квітня, Росія атакувала Львівщину ракетами та "шахедами", в області лунали вибухи. Метою росіян був Стрий.

Про це повідомляють моніторингові канали. За їх даними, ракети на місто летіли з трьох напрямків.

Стрий на Львівщині

О 6 годині ранку голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області.

"На Львівщині працює ППО", — написав він.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав про мету росіян. Він вважає, що окупанти цілились на критичну інфраструктуру.

"Росіяни здійснили кілька пусків "Кінжалів" в напрямку Стрия на Львівщині, там знаходиться стратегічне підземне газосховище", — пише він.

Пізніше Козицький повідомив, що на Львівщині триває дорозвідка. Він попросив залишатись в укриттях.

"Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи вранці 11 квітня атакували Україну ракетами. Чергова масована ракетна атака розпочалася приблизно о 05:00 ранку, коли ракети з бомбардувальників Ту-95 увійшли в повітряний простір України.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільше поки постраждав Харків — по ньому випустили щонайменше 15 балістичних ракет. Також ракети терористи випускали по іншим населеним пунктам Харківської області.