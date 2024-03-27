Надій не покидають: як та чому змінилась тактика росіян під час останніх ракетних атак

Росіяни експериментують під час обстрілів і це видно по маршрутах ракет

Росіяни обстрілюють енергоінфраструктуру, не полишаючи надій позбавити Україну світла. Проте змістили ці атаки на весну, адже взимку, найбільш ймовірно, накопичували ресурси.

Зараз же вони застосовують різні тактики атак, аби визначити ефективність власної зброї та систем ППО, які є в Україні. Про це в у "Podcast Мосейчук" сказав ізраїльській військовий оглядач Ігаль Левін.

"Глобально досі не відмовляються від ідеї позбавити Україну енергозабезпечення. Україна розвивається і у неї зʼявляються нові потужності. Їх росіяни й намагаються нівелювати, знищити, зменшити. Це глобальна мета", — сказав Левін.

Він також висловив припущення, що росіяни могли почати атаки, коли вже потеплішало, адже накопичували ракети. Тому останні масштабні обстріли виявились дійсно масовими. Але це — окрім терору.

"Кремлівський режим — терористичний режим, який з легкістю може направити ракету кудись у будинок з жінками та дітьми", — каже військовий оглядач.

Тактика ракетних атак росіян

Щодо тактики обстрілів, то, за словами Ігаля Левіна, росіяни вдались до експериментів.

"Вони експериментують і це видно по маршрутах та тактикам. У тому ж числі перевіряють, шукають та дивляться як реагують західні системи на ці ракети", — каже оглядач.

Як каже Левін, до уваги варто брати, що системи ППО, які Україна отримала від партнерів, раніше не випробовувались у реальному бою. Тому зараз в Україні можна прослідкувати їхню бойову ефективність.

Унаслідок чого зацікавленими у роботі цих систем стають їхні виробники, адже вони бачать, де і що потрібно змінити. Водночас і Росія має можливість прослідкувати ефективність власної зброї та випробовувати її. А вже після успішного тестування РФ може продавати ті ж ракети країнам третього світу. Найбільшим попитом, як каже військовий оглядач, завжди користується зброя, яка показала себе у бою.

До того ж Росія зараз має значні проблеми з постачання зброї в інші країни, адже немає попиту на російське виробництво.

Нові ФАБи-3000 уже прилітали?

Щодо ФАБів-3000, які нещодавно продемонструвала Росія, то Ігаль Левін зауважив, що в Україні їх росіяни ще не застосували. Цілком ймовірно, що РФ виготовляє їх про запас для "великої війни". Тож військовий оглядач робить висновок, що це, скоріш за все, була звична пропаганда.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу", чому росіяни активізували повітряні атаки після майже півторамісячної перерви, а також — чому не завжди виходить відбиватись ефективно.