Вночі Росія атакувала Україну "шахедами": ППО знищила більшість дронів, але є наслідки (фото)

Постраждав 62-річний чоловік

У ніч на середу, 27 березня, Росія атакувала Україну із застосуванням 13 безпілотників "шахед". Сили протиповітряної оборони знищили 10 ворожих БПЛА.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БПЛА було знищено", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

UPD У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що 27 березня близько 3:15 ворог безпілотниками вдарив по гімназії у місті Ізюм Харківської області. Постраждали також довколишні житлові будинки. Поранено 62-річного охоронця навчального закладу. Опубліковані фото руйнувань.

У Повітряних силах України уточнили, що всі "шахеди" минулої ночі ворог запустив з території Курської області Росії. Силами зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп та засобів радіоелектронної боротьби було збито 10 з 13 безпілотників. Це сталося у Харківській, Сумській та Київській областях.

Як повідомили у Сумській ОВА, у ніч на 27 березня, у небі над Сумщиною, Сили протиповітряної оборони області знищили два ворожі безпілотники. Це були БПЛА типу "Шахед".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 3:15 27 березня росіяни вдарили "шахедом" по місту Ізюм. Постраждала будівля навчального закладу та приватний будинок. Травмовано 62-річного охоронця, госпіталізація йому не знадобилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незадовго до півночі 27 березня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Є постраждалий та руйнування.