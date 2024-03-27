По Бєлгороду знову прилетіло: пошкоджено будинки та машини (відео)

Постраждала щонайменше одна людина

Атаки на російський Бєлгород стали регулярними, пізно ввечері 26 березня по місту було завдано ударів. Міноборони Росії заявило про знищення 18 реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

"Черговими засобами ППО вісімнадцять реактивних снарядів знищено над Бєлгородською областю", — йдеться у повідомленні відомства.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що в ході атаки поранено чоловіка, у нього осколкові поранення поперекової області. Є також руйнування у селищі Дубове. За даними Гладкова, постраждали вікна багатоквартирного будинку, у дев’яти приватних будинках вибито вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Крім того, пошкоджено шість автомобілів.

Постраждали й два інші населені пункти. У селищі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних будинків та два автомобілі. У селі Нікольське пробито покрівлю приватного будинку. У мережі публікують відео наслідків атаки.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський пропагандист Володимир Соловйов назвав "мерзенною істерикою" скарги бєлгородців на нескінченні обстріли міста та потрапив під критику з боку мешканців прифронтового населеного пункту. Бєлгородці запропонували йому переїхати до міста разом із дітьми та відчути, що таке атаки.