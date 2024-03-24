Армія Росії протягом тижня "зачищала" Козинку на Бєлгородщині: як виглядає російське село зараз (фото, відео)

У Козинці армія Росії воювала звичними методами

Село Козинка, що у Бєлгородській області, зовні перетворилося на типове прифронтове українське місто чи селище. Як і сотні населених пунктів України до цього, російська авіація перетворила тепер вже російське село на руїни. Нагадаємо, воювати своїми методами, тобто стирати з лиця землі, росіяни почали тут 17 березня, коли у село зайшли російські добровольці.

Відео того, на що перетворився населений пункт після "воєнних методів росіян" публікують російські ЗМІ. Щоправда, звинувачують в усьому традиційно Україну. "Телеграф" зробив підбірку.

Обережно, на деяких відео присутня ненормативна лексика

Повідомляється, що значних пошкоджень зазнав старовинний храм апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Світлини опублікували на одному з російських каналів у Telegram.

Нагадаємо, у Міноборони Росії ще 20 березня заявили про те, що нібито повністю зачистили село Козинку від "українських бойовиків". Методи "зачистки" можна побачити на вищезазначених світлинах та відео. За інформацією російських ЗМІ, наразі у селі залишається 16 мешканців.

Трохи контексту

12 березня 2024 розпочався рейд "Російського добровольчого корпусу" (РДК), Сибірського батальйону та легіону "Свобода Росії". Вони взяли під свій контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях, зокрема і Козинку.

За словами добровольців, за кілька днів боїв на території РФ їм вдалося вигнати путінських солдатів із двох населених пунктів. При цьому армія РФ зазнала великих втрат як у техніці, так і в живій силі. У відповідь, Росія зрівняла з землею своє ж село Козинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як російські добровольці оцінили наслідки своєї операції. Так, за їхніми словами, ніхто не зможе стверджувати, що Путіна було обрано законно, оскільки частина росіян проігнорувала голосування.