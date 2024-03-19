Звільнення Росії триває: РДК показав свіже відео бою в Бєлгородській області

Війна повернулася на територію РФ, яка її розв’язала

Російський добровольчий корпус (РДК) продовжує вести бойові дії у Росії. Воїни опублікували свіже відео із села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області.

"Козинка. Працює Російський Добровольчий Корпус!", — підписано кадри бою.

Населений пункт суттєво пошкоджено внаслідок бойових дій. На відео — фрагмент бою з російськими військовими, один із бійців РДК підбиває російську бронетехніку із засідки вздовж дороги.

Варто зазначити, що 17 березня Сибірський батальйон та Російський добровольчий корпус підняли прапори у Козинці. Добровольці розширюють "сіру зону" у прикордонні РФ.

Нагадаємо, 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" заявили про "повернення додому". Тоді ж з’явилися перші новини про бої у Бєлгородській та Курській областях. Разом із ними боротися проти путінського режиму пішли РДК та Сибірський батальйон. Російські добровольці звернулися до земляків із закликом ігнорувати вибори Володимира Путіна.

Путін заявив, що те, що відбувається, є ознакою невдач ЗСУ на фронті. На його думку, однією з головних цілей рейду добровольців був зрив президентських виборів у Росії.

Раніше "Телеграф" писав, чим озброєні російські добровольці. Вони мають усе, щоб вести бій з армією РФ, зокрема і західні зразки зброї.