Бійцям підрозділів потрібна допомога

Бійці підрозділів Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росія" проводять успішні дії на території Білгородської та Курської областей. Як наголосили в ГУР МО України, ці частини є повністю автономними у своїх діях, що підтверджується навіть набором зброї бійців росіян, які вирішили боротися з диктаторським режимом Володимира Путіна.

Так, ще під час свого першого успішного рейду до Білгородської області у травні 2023 року РДК та Легіон використовували масу різної зброї. Це повністю спростовувало твердження російської пропаганди, що вони нібито є складовою ЗСУ.

Наприклад, як стрілецька зброя в травні 2023 року у бійців РДК "засвітилася" штурмова гвинтівка бельгійського виробництва FN SCAR. Один із найсучасніших зразків стрілецької зброї прийнятий на озброєння Сил спеціальних операцій армії США, можна купити в магазинах зброї Києва, щоправда ціна "кусається" — близько 400 тисяч гривень.

Також на озброєнні РДК було помічено американську техніку у вигляді армійських позашляховиків HMMWV, або Humvee, а також БТР International MaxxPro, прийнятий на озброєння армії США в 2007 році.

Окрім цього, на озброєння Російського добровольчого корпусу потрапив як трофей російський БТР-82А, створений спеціально для озброєння прикордонників, які входять до складу ФСБ.

Трофейний БТР-82А

Також у своєму Telegram-каналі Російський добровольчий корпус повідомив про те, яке спеціальне спорядження він використовує під час проведення нічних дій. Йдеться про тепловізори INFIRAY (IRAY) RICO RH50 та прилади нічного бачення AGM PVS-14 NW1, вартістю 150 та 160 тисяч гривень відповідно. Внаслідок важких боїв під Авдіївкою бійці РДК зазнали втрат у техніці та спорядженні, яке потрібно відремонтувати або замінити на що просять допомогу українців.

Тим часом експерти вже говорять про можливі цілі та наслідки дій РДК та Легіону "Свобода Росії".