Бойцам подразделений нужна помощь

Бойцы подразделений Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода Россия" проводят успешные действия на территории Белгородской и Курской областей. Как подчеркнули в ГУР МО Украины, данные части являются полностью автономными в своих действиях, что подтверждается даже набором оружия бойцов россиян, решивших бороться с диктаторским режимом Владимира Путина.

Так, еще в ходе своего первого успешного рейда в Белгородскую область в мае 2023 года РДК и Легион использовали массу различного оружия. Это полностью опровергало утверждения российской пропаганды, что они якобы являются составной частью ВСУ.

К примеру, в качестве стрелкового оружия в мае 2023 года у бойцов РДК "засветилась" штурмовая винтовка бельгийского производства FN SCAR. Один из самых современных образцов стрелкового оружия принятый на вооружение Сил специальных операций армии США, можно купить в оружейных магазинах Киева, правда цена "кусается" — порядка 400 тысяч гривен.

Также на вооружении РДК была замечена американская техника в виде армейских внедорожников HMMWV, или Humvee, а также БТР International MaxxPro, принятый на вооружение армии США в 2007 году.

Помимо этого, на вооружение Русского добровольческого корпуса попал как трофей российский БТР-82А, созданный специально для вооружения пограничников, которые входят в состав ФСБ.

Трофейный БТР-82А

Также в своем Telegram-канале Русский добровольческий корпус сообщил о том, какое специальное снаряжение он использует при проведении ночных действий. Речь идет о тепловизорах INFIRAY (IRAY) RICO RH50 и приборах ночного видения AGM PVS-14 NW1, стоимостью 150 и 160 тысяч гривен соответственно. В результате тяжелых боев под Авдеевкой бойцы РДК понесли потери в технике и снаряжении, которое нужно отремонтировать или заменить на что просят помощь украинцев.

Тем временем эксперты уже говорят о возможных целях и последствиях действий РДК и Легиона "Свобода России".