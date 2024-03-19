Освобождение России продолжается: РДК показал свежее видео боя в Белгородской области

Война вернулась на территорию РФ, которая ее развязала

Русский добровольческий корпус (РДК) продолжает вести боевые действия на территории России. Воины опубликовали свежее видео из села Козинка Грайворонского района Белгородской области.

"Козинка. Работает Русский Добровольческий Корпус!", — подписаны кадры боя.

Населенный пункт существенно поврежден в результате боевых действий. На видео — фрагмент боя с российскими военными, один из бойцов РДК подбивает российскую бронетехнику из засады вдоль дороги.

Стоит отметить, что 17 марта Сибирский батальйон и Русский добровольческий корпус подняли флаги в селе Козинка. Добровольцы расширяют "серую зону" в приграничье РФ.

Напомним, 12 марта бойцы легиона "Свобода России" заявили о "возвращении домой". Тогда же появились первые новости о боях в Белгородской и Курской областях. Вместе с ними бороться против путинского режима пошли РДК и Сибирский батальон. Российские добровольцы обратились к землякам с призывом игнорировать выборы Владимира Путина.

Путин заявил, что происходящее является признаком неудач ВСУ на фронте. По его мнению, одной из главных целей рейда добровольцев был срыв президентских выборов в России.

Ранее "Телеграф" писал, чем вооружены российские добровольцы. У них есть все, чтобы вести бой з армией РФ, в том числе и западные образцы оружия.